Elezioni, Forza Italia con Tajani incontra i professionisti della casa e dell'edilizia

Il partito di Silvio Berlusconi non poteva che occuparsi di casa e edilizia. Forza Italia ha incontrato le associazioni e gli ordini professionali di categoria nella sede di Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) a Torino. Erano presenti 11 associazioni e ordini di ingegneri, architetti, geometri, amministratori di condominio, costruttori, proprietari di casa e artigiani per dialogare con il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, il Ministro per la pubblica amministrazione e coordinatore del partito in Piemonte Paolo Zangrillo, il senatore Roberto Rosso e il presidente e candidato alla Regione Piemonte Alberto Cirio.

"Casa vuol dire "io", vuol dire "famiglia", vuol dire la storia di ciascuno di noi - ha dichiarato Tajani -. Casa significa avere delle politiche a favore dell'edilizia: come sapete ci stiamo impegnando molto sulle politiche sulla rigenerazione urbana. Significa migliorare soprattutto i nostri centri storici e attraverso un lavoro di ristrutturazione far sì che ci sia meno dispersione di calore, quindi ci siano risparmi per ogni famiglia per quanto riguarda il costo dell'energia e meno emissioni di CO2. Se ci sono da sistemare delle piccole cose lo si può fare però non dobbiamo neanche trasformare alcune piccole sanatorie in una sorta di condono, perché poi andiamo a colpire coloro che hanno sempre pagato le tasse e rispettato le regole".





Argomento d'obbligo il superbonus, introdotto dal governo Conte e criticato dalla maggioranza. "- ha commentato l'Onorevole Rosso -".

Il tema delle case green è invece il principale a livello europeo. "Abbiamo due livelli - ha proseguito Rosso -: al livello regionale molto probabilmente Cirio verrà riconfermato e Forza Italia farà un ottimo risultato in Piemonte, ma la grande sfida è su quello che noi soffriamo un po' che si chiamano direttive europee. Perché in questo momento il Partito Popolare Europeo a cui appartiene Forza Italia è costretto a fare l'alleanza con la sinistra, e purtroppo la sinistra impone delle direttive che gli italiani non capiscono. Allora vogliamo cambiare questo modello per un'Europa che con un governo di centrodestra moderato - così com'è il Governo italiano - possa capire di più le ragioni dei singoli stati e adeguare le normative, capendo che un conto è una casa in nord Europa dove il riscaldamento va acceso 7-8 mesi l'anno, un conto è una casa a Palermo dove quasi non si accende. Le norme vanno fatte in maniera tale che siano adatte ai vari territori e allora avremo un'Europa amica".

"Guardiamo all'Europa - ha commentato Zangrillo - dal punto di vista delle possibilità di giocare un ruolo da protagonisti attraverso il Partito Popolare Europeo e credo che anche il cittadino più lontano dall'Europa cominci a capire che noi dobbiamo dare molta attenzione all'Europa, perché tante delle soluzioni che dobbiamo trovare per il nostro paese passano attraverso l'Europa".

Per questo motivo Zangrillo ha chiamato al voto gli italiani: "Io credo che i cittadini debbano comprendere che anche i cittadini fanno politica, non soltanto i politici di professione, e una delle manifestazioni più rilevanti della politica che fanno i cittadini è proprio il voto. E quindi è importante rassicurare i cittadini sul fatto che la loro partecipazione al voto è fondamentale per garantire lo sviluppo del nostro paese".