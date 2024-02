Auto del car sharing in divieto di fermata e contromano: ancora un caso di parcheggio selvaggio

Auto del car sharing in divieto di fermata e contromano: solo per miracolo non si è registrato l'incidente

Un parcheggio, giusto per usare un eufemismo, “azzardato”. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, in fascia preserale e in pieno centro, quando un'auto di una compagnia di car sharing è stata lasciata in posizione pericolosa.

Parcheggio azzardato in lungo Po Diaz

Come si può evincere dalle immagini la vettura, una Fiat 500, è posizionata in divieto di fermata e contromano in lungo Po Diaz, costringendo i veicoli in transito in senso opposto a schivarla con una manovra da compiere su una strada piuttosto stretta e con visibilità non ottimale.