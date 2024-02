Baby gang prende a calci e pugni un 20enne per rubargli il cellulare

Brutto episodio nella notte appena trascorsa, attorno alle 2, nei pressi di Piazza Vittorio, in pieno centro a Torino: un diciassettenne di origine marocchine, di fatto senza fissa dimora, in compagnia di altre tre persone non meglio identificate, ha aggredito un ventenne con calci e pugni per rubargli il telefono cellulare.

Il pronto intervento dei carabinieri

Provvidenziale è stato l’intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale dei Carabinieri che ha bloccato il minore e messo in fuga gli altri tre componenti del gruppo.

Per la vittima prognosi di 7 giorni

Il minore è stato arrestato per rapina aggravata in concorso e accompagnato presso un centro di prima accoglienza. La vittima ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni.