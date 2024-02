5 piattaforme di gambling online con i migliori bonus casino senza deposito e di benvenuto

I bonus senza deposito sono uno dei principali vantaggi offerti dalle piattaforme di gambling come casino online e cripto casino. Si tratta di incentivi per i nuovi giocatori, in modo da invogliarli a provare la piattaforma.

I bonus senza deposito si dividono in diverse tipologie. I più comuni sono i bonus free spin, ovvero i giri gratuiti sulle slot machine. Questi bonus permettono ai giocatori di provare le slot machine del cripto casino senza effettuare alcun deposito.

Oltre a questi bonus, i cripto casino offrono anche un bonus di benvenuto per i nuovi utenti. Questi bonus vengono accreditati sul conto del giocatore in base all'importo depositato. Ad esempio, un bonus del 100% permetterà al giocatore di ricevere una somma di denaro pari alla somma depositata.

Qui di seguito presentiamo una rassegna dei cinque cripto casino con i bonus senza deposito e i bonus di benvenuto più interessanti.

Jackpot City

Il vantaggioso bonus senza deposito offerto da Jackpot City ammonta a un totale di 50 giri gratuiti, disponibili dopo la registrazione e la verifica dell’account.

I giri gratuiti saranno concessi sotto forma di Fun Bonus e si potranno convertire in Real Bonus soddisfacendo un requisito di puntata di 15x. Il Real Bonus ottenuto avrà ulteriori requisiti di scommessa, da completare prima che possa essere prelevato in modo definitivo.

Inoltre, si aggiungono alla promozione altri 40 giri gratuiti distribuiti in tre depositi, indipendentemente dall'importo versato.

Tali giri gratuiti vanno utilizzati entro 3 giorni e sono soggetti a un requisito di puntata di 10x, trasformandoli successivamente in Real Bonus. Per poter prelevare il bonus reale, sarà necessario completare un ulteriore rollover di 1x.

Mega Dice

Mega Dice offre un bonus di benvenuto del 200% fino a 1 BTC, con 50 free spin sulla slot machine Wanted Dead. Il deposito minimo è di 20 dollari in criptovaluta, da versare entro 30 giorni dalla creazione di un account.

Per prelevare i fondi depositati per il bonus è necessario effettuare almeno 40 puntate. Il requisito di scommessa è del 200% e dipende dalla tipologia di gioco. Le slot machine contribuiscono al 100%, le scommesse al 50%, le roulette al 5% e gli altri giochi al 20%.

Mega Dice permette agli utenti di effettuare depositi in varie criptovalute, inoltre integra l’app Telegram per consentire l’accesso alla piattaforma senza verifica KYC (Know Your Customer).

Lucky Block

Registrandosi su Lucky Block, i giocatori potranno ricevere un bonus del 200% per un massimo di 10.000 dollari e 50 free spin sulle slot machine migliori del cripto casino.

Il bonus di benvenuto viene erogato al 10% per ogni 6 puntate sui giochi o scommesse. Per utilizzare il bonus, gli utenti avranno 14 giorni a disposizione.

I requisiti di scommessa sono del 200% e le slot machine contribuiscono al 100%, le scommesse sportive e i giochi da tavolo al 50%, mentre tutti gli altri giochi al 20%.

Lucky Block offre oltre 4.000 slot machine, oltre a giochi da tavolo, giochi con croupier dal vivo e scommesse su sport ed e-sport. Inoltre, sulla piattaforma è possibile comprare e depositare criptovalute, senza doversi registrare su un exchange.

Leo Vegas

I nuovi iscritti a Leo Vegas saranno gratificati con un totale di 50 giri gratuiti come bonus casino senza richiesta di deposito, distribuiti in due fasi.

Immediatamente dopo l'iscrizione, verranno assegnati 10 giri gratuiti per Big Bass Bonanza, la slot più popolare su LeoVegas.

Dopo aver completato il processo di convalida dell'identità mediante l'invio di una copia fronte-retro del documento utilizzato durante la registrazione, si otterranno ulteriori 40 giri gratuiti come bonus casino senza alcun deposito richiesto, immediatamente disponibili.

I primi 10 giri gratuiti devono essere accettati entro 24 ore, mentre i restanti 40 devono essere accettati entro 72 ore, ma tutti sono disponibili per un periodo di 72 ore.

Wall Street Memes Casino

Il Wall Street Memes Casino offre diversi bonus e promozioni per i giocatori. I nuovi utenti possono ottenere un bonus del 200% sul loro primo deposito, fino a 25.000 dollari.

Con un deposito in WSM sarà possibile ricevere 200 giri gratuiti sulla migliore slot machine del cripto casino. Effettuando il primo deposito utilizzando altre criptovalute, si otterranno 10 giri gratuiti.

I titolari del WSM avranno accesso ad alcune funzioni particolari e potranno partecipare a un programma fedeltà che include diversi vantaggi.

Wall Street Memes Casino presenta un’interfaccia intuitiva per una navigazione fluida sia da browser desktop, sia da dispositivi mobili. Il cripto casino dispone di una vasta gamma di giochi, oltre ad una sezione scommesse dove è possibile puntare su sport ed e-sport.