Rivoli: una città sempre più a trazione turistica

Ieri , venerdì 2 febbraio, si è tenuto l’incontro al Castello di Rivoli tra il neo direttore Francesco Manacorda e il Comune di Rivoli nelle figure del vicesindaco Laura Adduce , del direttore di TurismOvest Simona Pravato e del direttore dell'Istituto Musicale Filippo Bulfamante.

La finalità dall'incontro è stata la tessitura di nuove sinergie con il Castello per la gestione delle azioni contenute nei due progetti: uno finanziato dal Ministero dell'Interno dal titolo "Rivoli Città d'Arte e di Cultura" e l’altro finanziato dal Ministero del Turismo (coordinato dalla città di Torino e che abbraccia tutti i comuni sedi di residenze reali e vari altri partner) denominato "Residenze Sabaude. Un territorio da Re".

I progetti saranno gestiti a Rivoli dal Consorzio turistico TurismOvest per tutta la parte relativa ai contenuti, alla promozione turistica e messa in valore del patrimonio artistico e culturale e dall'Istituto Musicale per quanto concerne la progettualità artistica musicale parte di "Residenze Sabaude. Un territorio da Re".

Con l'occasione si è parlato con il direttore del Castello di future collaborazioni e progetti che uniscono Città e Castello.