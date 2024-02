Pensionata travolta e uccisa mentre attraversava strada Altessano

Ancora sangue sulle strade del Torinese, a farne le spese questa volta una pensionata di 80 anni, travolta e uccisa mentre attraversava strada Altessano, nelle vicinanze dello Juventus Stadium.

Inutili tutti i soccorsi

Inutili, purtroppo, le cure dei sanitari del 118. Da quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale giunti sul posto, la donna non era sulle strisce pedonali quando è avvenuto il fatale impatto. L'investitore è stato il primo a chiamare i soccorsi, ma malgrado i ripetuti tentativi di rianimare l'anziana, per lei non vi è stato nulla da fare.