Mirafiori, ancora una mazzata: marzo sarà un mese di cassa integrazione per tutti gli operai

Un mese di cassa integrazione tutto intero, per i lavoratori di Mirafiori: sia quelli impegnati sulla linea della 500Bev che quelli legati alle lavorazioni di Maserati. Una doccia gelata, quella che si abbatte in queste ore sugli operai torinesi di Stellantis, a pochi giorni dai timori scatenati dalle parole del ceo, Carlos Tavares, che aveva indicato proprio nello stabilimento storico della Fiat uno dei due più a rischio, insieme a Pomigliano d'arco, senza sufficienti incentivi del Governo per le auto elettriche.



Marzo a braccia incrociate, dunque. L'ufficialità è stata comunicata questa mattina alle organizzazioni sindacali convocate dall'azienda. “La notizia odierna della CIG per un mese intero, che interesserà i lavoratori di Mirafiori, è un segnale della continuazione del periodo di sofferenza per Mirafiori - commenta Sara Rinaudo, segretario territoriale Fismic Confsal di Torino -. Siamo ben consapevoli del piano strategico in corso di Stellantis, che ha sempre affermato di puntare su Mirafiori, ma constatiamo con dispiacere il periodo di difficoltà che sta affrontando il sito in questo momento, in particolare la Carrozzeria. Difficoltà che noi cercheremo di gestire al meglio per attutire al massimo le ricadute sui lavoratori e sui loro salari. Auspichiamo che l'intervento del Governo, con il nuovo piano incentivi, coadiuvi la ripresa del mercato. Urge accelerare l'azione del Governo, e serve una collaborazione in sinergia con la Regione, per tutelare il territorio".

"E' una sciagura, dopo il mese di fermo produttivo a scavallo dell’anno, adesso siamo allo stop dal 12 febbraio al 30 marzo. Sono sette settimane consecutive in cui le lavoratrici e i lavoratori perderanno parte del loro già magro salario - dice Edi Lazzi segretario generale della Fiom-Cgil Torino -. Inoltre è un segnale devastante per lo stabilimento nel suo insieme, anche alla luce delle voci che stanno girando sull’eventualità di una fusione con la Renault che metterebbe ulteriormente in difficoltà la tenuta dei siti produttivi italiani". E Gianni Mannori, responsabile di Mirafiori per la Fiom, aggiungea: "Lo diciamo da diverso tempo ed ora è evidente a tutti, senza dover essere dei fini analisti per comprenderlo, che se non saranno assegnate nuove produzioni a Mirafiori la situazione continuerà a peggiorare drammaticamente e chi ne farà le spese saranno le lavoratrici e i lavoratori di questo stabilimento e dell'intero indotto, ma ancor più grave le ricadute impoveriranno l'intero territorio Torinese".