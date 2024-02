Uso consapevole di smartphone e dispositivi elettronici da parte dei minori, Accossato (LUV): "Aiutare le famiglie"

Questa mattina le associazioni Famiglie in rete e Mec, su richiesta della Consigliera Silvana Accossato, hanno presentato il loro progetto volto promuovere il benessere e le competenze digitali nei bambini e preadolescenti alla IV e VI Commissione del Consiglio regionale.

L’elevata complessità del mondo digitale e il suo impatto sulla crescita di bambini e preadolescenti costituisce una delle maggiori sfide per genitori e educatori di oggi.

Negli ultimi anni, numerosi studi hanno evidenziato gli effetti sulla salute e sul benessere che derivano dall’introduzione degli schermi digitali nelle abitudini famigliari nei primi anni di vita. Sono effetti che riguardano ritardi nello sviluppo della mobilità, dell’acquisizione del linguaggio, ma anche disagi emotivi derivanti dall’impoverimento della relazione con i genitori connessa alla frequente interruzione della relazione visiva causata dall’ininterrotto utilizzo degli smartphone.

La RETE DEI PATTI DIGITALI DI COMUNITÀ promuove alleanze educative tra famiglie, educatori ed enti a livello locale su tutto il territorio nazionale, con la definizione di regole comuni di utilizzo e gestione dei dispositivi digitali con i figli, a partire dall’età della consegna dello smartphone. La rete vede una presenza crescente nella regione Piemonte, e in particolare nella provincia di Torino, con vari gruppi di genitori (Famiglie in rete) che si stanno costituendo e che stanno aderendo ai Patti Digitali.

Con il Progetto Custodi Digitali sono già stati avviati percorsi educativi rivolti ai genitori con il supporto del pediatra di famiglia come figura fondamentale per la salute e il benessere del bambino anche nell’ambito del digitale, offrendo consigli e indicazioni specifiche per le diverse fasce di età e in particolar modo nei primi anni di vita del bambino.

Attraverso questi due progetti, che offrono modelli di intervento esportabili in vari territori e potenzialmente in tutta la Regione Piemonte, diventa concretamente possibile porre le basi per un utilizzo consapevole e attento dei media digitali in famiglia, soprattutto proponendo ai genitori (in Custodi Digitali) e condividendo tra genitori (nei Patti Digitali) indicazioni educative specifiche per ogni fascia di età e applicabili concretamente nelle abitudini familiari.

“L’uso sempre più precoce degli smartphone e di altri dispositivi da parte dei bambini è preoccupante, i danni per la salute ci sono stati ben evidenziati dal dott. Marco Grillo, del coordinamento nazionale custodì digitali” – dichiara Silvana Accossato Presidente di Liberi Uguali Verdi in Consiglio regionale. “È necessario rendere consapevoli le famiglie e costruire reti con tutta la comunità educate coinvolta (pediatri, educatori e insegnanti, società sportive, istituzioni locali) per lavorare in modo condiviso”.

“Si tratta di una bella esperienza di attivazione dal basso e per questo voglio sottolineare il prezioso lavoro svolto a Collegno dalla dottoressa Silvia Di Paola con il Patto Digitale di Collegno” – prosegue l’ex Sindaco della Città della Certosa sottolineando come “attività formative avviate da alcune ASL, tra cui l’ASLTO 3, sul tema del patentino digitale per i ragazzi, in attuazione della legge regionale sul cyberbullismo abbiano ottenuto risultati importanti”.

“Dopo l’audizione di questa mattina con i consiglieri presenti abbiamo condiviso la scelta di depositare un atto di indirizzo che impegni la Regione Piemonte a sostenere e diffondere questi progetti e sarà mia cura farlo al più presto, auspicando un voto unanime”, conclude.