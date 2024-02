Era stato espulso dall'Italia ma continuava a girare per Poirino: 31enne albanese arrestato

Era stato espulso ma continuava a girare per Poirino: 31enne albanese arrestato

Doppio intervento dei carabinieri nelle scorse ore nella provincia di Torino.

Sorpreso a Poirino benché fosse stato espulso: arrestato

Lunedì pomeriggio, a Poirino, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso del servizio perlustrativo, hanno controllato un trentenne di origine albanese, domiciliato nell’Astigiano, appurando che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale in quanto già espulso nel 2020 con un provvedimento amministrativo. L’uomo è stato arrestato per “ingresso nel territorio a seguito di espulsione” e posto ai domiciliari in attesa di disposizioni.

Fermato in auto con la cocaina: arrestato

Lunedì 5 febbraio, tarda mattinata, a Romano Canavese, una pattuglia dei Carabinieri di Strambino ha controllato un’autovettura di grossa cilindrata condotta da un cinquantenne della zona: l’atteggiamento sospetto dell’uomo ha indotto i militari ad una ispezione più incisiva che ha determinato il rinvenimento di 21 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina e, nella perquisizione domiciliare successiva, di un bilancino di precisione e un migliaio di euro in contanti (tutto sequestrato). L’uomo è stato arrestato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” e ristretto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.