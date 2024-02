Malattia di Chagas, Icardi: "Da aprile disponibile test per le donne latine incinte"

Dal 1° aprile in Piemonte sarà disponibile il test sierologico per la malattia di Chagas, per tutte le donne latine-americane incinte. Ad annunciare la novità l'assessore regionale alla Salute Luigi Genesio Icardi, rispondendo ad un question time del capogruppo regionale dei Moderati Silvio Magliano.

La malattia

La malattia di Chagas, detta anche tripanosomiasi americana, è infettiva ed è causata da un parassita trasmesso all’uomo dalla puntura di una cimice diffusa principalmente in alcune zone rurali del Centro e Sud America. Come evidenziato da Magliano la patologia può essere trasmessa da madre a figlio tramite la placenta, causando aborto, nascita pretermine o malattia cronica neonatale con alta mortalità. Da qui la necessità di una diagnosi precoce.

"Dal 1° aprile - ha replicato Icardi - sarà disponibile per i Centri prelievo/ambulatori il codice 91.10.8 Trypanosoma Cruzi Anticorpi. Il gruppo di lavoro regionale provvederà entro quella data alla revisione dell’Agenda di Gravidanza, inserendo una nuova impegnativa per effettuare il test sierologico nelle donne latino-americane in gravidanza".