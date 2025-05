Anpas e Croce Verde in prima linea per la sicurezza dei grandi concerti estivi

Anche nell’estate 2025, numerose Pubbliche Assistenze Anpas del Piemonte, coordinate dall’associata Croce Verde Torino e in collaborazione con il Servizio di emergenza sanitaria di Azienda Zero, garantiranno l’assistenza sanitaria durante i principali concerti in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta di un impegno straordinario che coinvolgerà centinaia di volontari, con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza delle decine di migliaia di spettatori attesi in città.

Concerti in programma

I concerti in programma: Vasco Rossi 31 maggio e 1° giugno. Marracash il 14 giugno, Pinguini Tattici Nucleari il 17 giugno, Zucchero il 26 giugno, Marco Mengoni il 9 luglio e Cesare Cremonini il 12 luglio.

Ogni evento richiede un forte impegno per la sicurezza e copertura sanitaria sia durante le fasi di allestimento sia durante il concerto, sarà attivato infatti un dispositivo sanitario composto da: 120 volontari, 8 ambulanze, di cui 4 di soccorso avanzato, 3 Posti Medici Avanzati, 7 medici e 7 infermieri. Un'organizzazione precisa, frutto della sinergia tra associazioni Anpas del territorio e dell’attento coordinamento da parte di Croce Verde Torino, in grado di garantire risposte rapide ed efficaci in contesti complessi e ad alta affluenza.

Asociazioni Anpas che parteciperanno all’assistenza sanitaria

Dal torinese: Croce Verde Torino; Croce Bianca Orbassano; Croce Bianca Rivalta; Croce Giallo Azzurra Torino; Croce Giallo Azzurra Volvera; Croce Verde Bricherasio; Croce Verde Cumiana; Croce Verde None; Croce Verde Pinerolo; Croce Verde Rivoli; Croce Verde Villastellone; Croce Verde Vinovo Candilo Piobesi; Ivrea Soccorso; Vasc Volontari Assistenza e Soccorso Caravino.

Dalle provincie di Asti e Alessandria: Croce Verde Asti e Croce Verde Ovadese.

Dal cuneese: Croce Bianca Fossano; Croce Verde Bagnolo Piemonte; Gruppo Volontari Soccorso Clavesana;

Dal novarese: Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno e Pubblica Assistenza Novara Soccorso.

Dal vercellese: Gvss Gruppo Volontari Soccorso Santhià.

Grandi eventi come questi rappresentano un'opportunità formativa e valoriale soprattutto per tanti giovani volontari, che scelgono di mettersi al servizio della collettività anche in occasioni di festa. Imparano a lavorare in squadra, a gestire le emergenze e a vivere il significato profondo dell’impegno civile.

Le associazioni Anpas del Piemonte lanciano un appello a tutte le persone che vogliono dedicare tempo e passione al prossimo: diventare volontari significa prendersi cura degli altri, anche in luoghi inaspettati come un grande concerto. La solidarietà si esprime anche tra le note di una canzone.

Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte: "Essere presenti in eventi musicali di questa portata significa molto per noi: è un modo per far incontrare il mondo del volontariato con quello dei giovani, della musica e della comunità. È proprio in queste occasioni che il nostro impegno diventa visibile, tangibile, e spesso ispira nuove generazioni a unirsi a noi".