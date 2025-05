Regina Music Fest, a festa della musica dedicata ai piccoli ricoverati, lunedì 2 in Piazza Polonia

Torna con la sua terza edizione il Regina Music Fest, la prima grande festa della musica dedicata ai bambini e alle famiglie dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. L’appuntamento è per lunedì 2 giugno, dalle 16 alle 19, davanti all’ingresso dell’ospedale, in piazza Polonia 94, per un pomeriggio all’insegna della musica, del divertimento e della solidarietà.

L’iniziativa è promossa da UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV, in collaborazione con l’Ospedale Infantile Regina Margherita, la Città della Salute e della Scienza di Torino, l’Associazione culturale Hiroshima Mon Amour e le numerose realtà di volontariato che operano nei reparti ospedalieri. Fondamentale il sostegno di Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group, e Iren.

Una festa dentro e fuori dall’ospedale

Il Regina Music Fest è pensato come un evento aperto, festoso e inclusivo, che coinvolge bambini, ragazzi, genitori, medici, volontari e tutto il personale dell’ospedale. Tra note, colori e sorrisi, si alterneranno sul palco artisti molto amati come: Willie Peyote, la regina della dance Neja, le giovanissime 4Calamano, il trio eclettico D!PS, la brass band torinese Bandakadabra, il percussionista senegalese Ablaye Magatte Dieng, l’innovativo polistrumentista Pietro Morello, il progetto poetico-musicale Canzoni al telefono, la showgirl e conduttrice Cristina Chiabotto, Mattia Villardita nei panni del mitico Spiderman.

Special guest della giornata: I Patagarri, il quintetto gipsy jazz che ha conquistato il pubblico con la sua energia e la partecipazione a un noto talent televisivo. A condurre l’evento sarà proprio Pietro Morello, con la partecipazione straordinaria di Cristina Chiabotto e Willie Peyote in alcuni momenti speciali.

Arte, gioco e solidarietà

Accanto alla musica, ci sarà spazio per la creatività e la condivisione: grazie a Eduiren, il settore educational di Iren, e al collettivo SANT3 MOLEST3, i ragazzi realizzeranno un grande arazzo collettivo utilizzando materiali di scarto, trasformati in arte. Non mancheranno le incursioni artistiche in corsia e le esibizioni itineranti, come quella dei trampolieri di Settimo Circo, che omaggeranno la celebre rock band KISS con i loro spettacolari costumi. L’intero evento ha anche una finalità concreta: raccogliere fondi per contribuire all’ampliamento della struttura riabilitativa dell’ospedale, con un nuovo spazio dedicato ai più piccoli e a percorsi riabilitativi ancora più specializzati e integrati.

Un mondo in festa

Durante il pomeriggio verranno proposti anche momenti di racconto e testimonianza, con interviste a volontari, medici, infermieri, ricercatori, sostenitori e collaboratori dell’universo UGI, impegnato da decenni a sostenere bambini malati e le loro famiglie.

REGINA MUSIC FEST – 3ª edizione

Lunedì 2 giugno 2025 – ore 16.00 - 19.00

Piazza Polonia 94, Torino

Ingresso gratuito con offerta libera