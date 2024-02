Mirafiori, terzo sciopero in due giorni. Fuori dai cancelli anche gli operai del secondo turno

Dopo la protesta di ieri pomeriggio e il bis di questa mattina, ancora una manifestazione dei lavoratori Stellantis della storica fabbrica di Torino. Mirafiori sciopera e lo fa per la terza volta in due giorni: anche gli operai del secondo turno, infatti, falle 16 alle 17 sono usciti fuori dai cancelli della Porta 2 per testimoniare tutto il malessere legato alla situazione in cui si trova l'automotive cittadino.

Questa mattina, infatti, si era ripetuta la protesta che aveva preso il via ieri pomeriggio. Proprio nelle ore in cui arrivava la notizia dello stop alla produzione del Maserati Levante a partire dal 31 marzo. Una scelta che riduce quasi a zero l'attività per il Tridente a Mirafiori. A organizzare la protesta, sono stati i rappresentanti della Fiom.



Intanto, anche Fim fa sentire la sua voce: "La notizia della conclusione della produzione del Suv Levante a Mirafiori non arriva inaspettata e mette ancor di più in evidenza la necessità di un nuovo prodotto di "largo consumo" che assicuri stabilità allo stabilimento a cui, a nostro giudizio, va aggiunta l'anticipazione delle future auto a marchio Maserati - dice il segretario provinciale Rocco Cutrì -. È l'ora della concretezza e della progettualità, elementi su cui si era basata l'iniziativa unitaria dei metalmeccanici. Le azioni scomposte sono un errore in quanto l'unitarietà è sinonimo di collegialità e decisioni comuni, su questo ci confronteremo con i colleghi".