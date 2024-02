Dove trovare e come utilizzare i codici sconto di Foot Locker

Abbigliamento, scarpe e accessori per uomo, donna e bambino: è possibile trovare questo e molto altro presso l’e-commerce dedicato allo sportswear Foot Locker. Nato una cinquantina d’anni fa negli States e presente oggi in ben 28 paesi con più di 2500 negozi, il brand leader per la distribuzione di moda sportiva è punto di riferimento globale per tutti gli amanti dell’attività fisica, del fitness, o semplicemente per coloro che amano lo stile comodo e versatile che solo un paio di sneakers riesce a regalare.

Il prodotto più in vista in tutto il sito infatti sono le scarpe: trekking, running, skate… Non esiste modello che non trovi spazio da Foot Locker: dalle amatissime Air Jordan, tornate alla ribalta negli ultimi mesi, fino all’ultimo paio di Crocs, le opzioni sono veramente infinite sull’e-commerce dell’azienda. Ampio anche il catalogo per quanto riguarda l’abbigliamento: felpe, tute, t-shirt, leggings… completare il proprio outfit sportivo non sarà un problema, grazie ai tantissimi capi tra cui scegliere.

Come ottenere un risparmio extra sugli acquisti online

Oltre a garantire la massima scelta d’acquisto ai propri utenti, il sito presenta numerose occasioni di risparmio riguardanti calzature, capi d’abbigliamento e accessori. Innanzitutto già nel menù principale è presente la sezione “Offerte”, accedendo alla quale si potranno scorrere moltissimi articoli in vendita a prezzo ridotto. Sarà possibile effettuare la propria ricerca muovendosi tra le quattro sottosezioni Uomo, Donna, Bambino e Marche. Inoltre alla voce Top Picks saranno visualizzabili prodotti suddivisi per soglie di prezzo: sotto i 25€, 45€, 70€ e 100€.

Dedicati ai più giovani invece, gli “Sconti per studenti” e lo “Sconto Giovani” permettono di accedere a speciali vantaggi riservati agli under 25. Basterà verificare la propria età fornendo il proprio numero di telefono per ricevere un codice sconto Footlocker del 5% da spendere sui propri acquisti.

Per dare accesso ad altre possibilità di risparmio pur non appartenendo a queste categorie, Foot Locker dedica ai suoi clienti altre allettanti promozioni. Ad esempio, se per i tuoi acquisti online scegli l’opzione “Ritiro in negozio” avrai diritto ad uno sconto fino al 20% sugli acquisti aggiuntivi effettuati presso il punto vendita al momento del ritiro del tuo ordine.

Utilizza i siti di codici sconto

Un altro modo per risparmiare su Foot Locker è sicuramente grazie anche all’utilizzo dei siti di codici sconto. Ad esempio accedendo alla pagina dedicata aipotremmo trovare una lista di codici e coupon sempre aggiornata con codici validi. Attualmente infatti possiamo trovare il codice sconto FootLocker di 10€ valido una volta ottenuti 40'000 punti Xpoints.

Iscriversi alla newsletter per sconti e anticipazioni

Una delle strategie di risparmio più sicure per l’utente che volesse assicurarsi le migliori offerte e i coupon Foot Locker più vantaggiosi consiste nell’iscriversi alla. Il sito infatti invia periodicamente alla propria mailing list promozioni esclusive durante l’arco dell’anno e con maggiore frequenza nei periodi più caldi per quanto riguarda lo shopping online: ad esempio, controllare frequentemente la propria casella di posta elettronica nei giorni che precedono date quali il Black Friday o il Cyber Monday permetterà ai sottoscrittori della newsletter di accaparrarsi le migliori offerte Foot Locker. Inoltre sarà possibile rimanere aggiornati sulle novità che di volta in volta appariranno sul sito e non perdere nessuna offerta lancio.

Footlocker premia la tua fedeltà

Foot Locker è un’azienda particolarmente attenta alle necessità dei propri clienti e ha deciso di ricompensare quelli più affezionati con il. La membership dà infatti accesso a vantaggi dedicati esclusivamente agli iscritti, quali offerte e codici promo. Inoltre sarà possibile accumulare punti per ogni acquisto effettuato, che potranno essere riscattati dando diritto a uno sconto una volta raggiunta la soglia minima. Il programma dà diritto ad ottenere ben 100 punti per ogni euro speso presso Foot Locker: maggiore sarà il totale di punti accumulati, più le ricompense saranno vantaggiose. Inoltre i membri hanno diritto alla spedizione standard gratuita e ad una riduzione del costo della spedizione express.

Azzera i costi di spedizione

Un’altra occasione di risparmio garantita da Foot Locker? Il diritto ad ottenere ladei prodotti acquistati sul sito. I costi di consegna dell’e-commerce dedicato allo sportswear sono già di per sé molto contenuti, solo 3.99€ per ordini al di sotto dei 100€. Ciononostante superato tale importo l’utente riceverà il proprio acquisto direttamente a casa gratuitamente. In caso di acquisti urgenti sarà possibile optare per la consegna Express a soli 14,99€, ma chi decidesse di iscriversi al programma fedeltà FLX potrà risparmiare anche in questo caso, ottenendo una riduzione di ben 5€ sul servizio rapido.