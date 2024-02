Intesa Sanpaolo, Gros Pietro riapre la corsa: "Io ancora presidente? Vado sempre d'accordo con Messina"

"Io e Messina siamo sempre d'accordo"

"La nostra governance è apprezzata all'estero"

"La cosa importante - prosegue Gros Pietro - è che noi abbiano una governance pressoché unica, in cui una lista presentata dalle Fondazioni che sono azionisti stabili, raccoglie voti anche dagli investitori istituzionali. Le fondazioni non arrivano al 18%, ma la lista da loro presentata ha la maggioranza e quando si tratta di votare presidente e vicepresidente, abbiamo preso più del 96% dei voti". "Ecco - conclude - questa è la forza di una governance che il mercato apprezza. E se gli investitori istituzionali sono per la maggior parte non italiani, come capitale rappresentato, vuol dire che la nostra governance è apprezzata a livello di finanza internazionale".