Navigare in sicurezza online: le VPN, cosa sono e come funzionano?

Le VPN sono passate dall'essere un'oscura utilità di rete a un grande business. Probabilmente hai visto gli annunci mentre guardavi un video del tuo YouTuber preferito, o su podcast e persino durante una partita di calcio, con promesse su come una la VPN possa renderti anonimo o consentirti di accedere allo streaming video gratuito. Ma il prodotto reale rispecchiano l'hype? Anche se le VPN possono essere strumenti utili per proteggere la tua privacy, è importante capire come funzionano questi strumenti per decidere se ti aiuteranno. Scomponiamo cosa fanno le VPN e cosa non fanno per aiutarti a capire perché ne vorresti una e come scegliere quella più adatta a te.

Cosa è un VPN

Un Virtual Private Network (VPN), tradotto in italiano come "rete privata virtuale", è un servizio che consente agli utenti di navigare in modo sicuro e anonimo su internet. Sebbene comunemente associato all'uso personale, le VPN hanno applicazioni più ampie, utilizzate anche dalle aziende per consentire ai dipendenti di accedere alle risorse digitali da remoto. Quando attivi una VPN gratis , essa crea una connessione crittografata, chiamata "tunnel", tra il tuo dispositivo e un server remoto operato dal servizio VPN. Tutto il traffico Internet viene instradato attraverso questo tunnel al server, che quindi invia il traffico a Internet pubblico come al solito. I dati che tornano al tuo dispositivo seguono lo stesso percorso: dall'Internet, al server VPN, attraverso la connessione crittografata e di nuovo al tuo dispositivo. L'uso di una VPN offre diversi vantaggi, tra cui la crittografia dei dati che protegge la tua privacy online, l'accesso a contenuti geograficamente bloccati e la sicurezza durante l'utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche non sicure. Tuttavia, è importante scegliere una VPN affidabile e di qualità per garantire una connessione sicura e affidabile.

I VPN aiutano a mantenere l’anonimato in rete?

È importante tenere presente che non è necessario affidarsi a un'altra azienda per configurare una VPN. Esistono alcune opzioni per impostare la propria VPN, come Outline. Fare ciò è piuttosto semplice, ma dovrai o mantenere un server o noleggiarne uno, cosa meno semplice. Anche se ci sono alcuni sforzi per rendere le VPN auto-ospitate più accessibili, è qualcosa che è meglio lasciare ai smanettoni che sono desiderosi di mettere le mani (digitalmente) in pasta.

Le VPN ti rendono anonimo online? Crittografando il tuo traffico e instradandolo attraverso un server VPN, è più difficile, ma non impossibile, per gli osservatori identificarti e tracciare i tuoi movimenti online. Nessuna VPN offre l'anonimato totale, ma possono aiutare a migliorare la tua privacy. Le VPN rendono anche più difficile per gli inserzionisti e altri tracciarti online, normalmente i dati vengono trasmessi da Internet al tuo dispositivo utilizzando il suo indirizzo IP, quando invece la VPN è attiva, il tuo vero indirizzo IP è nascosto e chiunque ti stia osservando può vedere solo l'indirizzo IP del server VPN. Nascondendo il tuo vero indirizzo IP, le VPN negano ai software di spiarti, ci sono vari strumenti che utilizzato codici del tutto innocui per identificarti e tracciarti online, quasi sempre per motivi commerciali: cercano in poche parole di carpire le tue preferenze di consumatore e tendono quindi a profilarti in base a questo in modo da migliorare e ottimizzare a loro favore l’ecosistema quando navighi in rete.

Nonostante ciò, le VPN non ti rendono completamente anonimo online, per questo gli inserzionisti hanno numerosi modi per identificarti e tracciarti mentre ti sposti in rete, infatti tracker e cookie nei siti web cercano di identificarti in modo univoco e poi osservano dove appari successivamente. Le VPN possono nascondere il contenuto del tuo traffico web da alcuni osservatori e rendere più difficile il tracciamento online. Tuttavia, al massimo, una VPN può offrire solo una protezione limitata contro le minacce più probabili che incontrerai sul web: malware, truffe di ingegneria sociale e siti di phishing.

Ci sono modi migliori per affrontare queste minacce, infatti il tuo browser ha strumenti integrati per rilevare i siti di phishing, e lo fanno anche la maggior parte delle app antivirus, quindi presta attenzione quando vedi un avviso. Usa il buon senso se vedi una finestra pop-up sospetta o ricevi una email insolita che ti chiede di compiere qualche azione perché molte persone riutilizzano le password e usano password deboli, quindi ottieni un gestore di password per generare e memorizzare password uniche e complesse per ogni sito e servizio che usi. Infine, proteggi i tuoi account online e abilita l'autenticazione multi-fattore ovunque sia disponibile, un consiglio forse banale ma che può influenzare notevolmente il nostro livello di sicurezza quando siano online.