Sul sito di Azienda Zero il dettaglio di tutti gli interventi del 118

Da oggi, 9 febbraio, il sito di Azienda Sanitaria Zero è arricchito di nuove importanti informazioni riguardanti l’attività del Servizio di Emergenza Sanitaria Preospedaliera del 118.

Collegandosi al sito www.aziendazero.piemonte.it è, infatti, possibile conoscere gli andamenti delle missioni nelle ultime 24 ore e gli interventi dei mezzi di soccorso delle quattro Centrali Operative della Regione Piemonte.

“I dati pubblicati – spiega l’Assessore Regionale alla Sanità del Piemonte, dott. Luigi Genesio Icardi - forniscono una fotografia aggiornata in tempo reale dello stato di impegno dei mezzi di soccorso, elicotteri inclusi. Nel 2023 il 118 della Regione Piemonte ha effettuato 391.885 missioni con 18.713 Codici Rossi, 110.669 Gialli, 248.526 Verdi e 13.977 Codici Bianchi”.

“Nel rispetto della normativa sulla privacy i dati pubblicati forniscono una lettura complessiva degli interventi in corso e, essendo dati aggregati, non consentono di identificare nessun intervento nello specifico”, afferma il Direttore Generale, Ing. Adriano Leli.

Il Direttore Sanitario Dott. Gianluca Ghiselli sottolinea che “questo è solo un primo passo che porterà ad avere il sito di Azienda Zero sempre più ricco di informazioni sui servizi effettuati, in modo da poter condividere con i cittadini e le associazioni le attività in corso”.