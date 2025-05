Sanità, al castello di Moncalieri il primo convegno regionale dei "Bed Manager"

Moncalieri e l'Asl To5 mettono al centro le buone pratiche sanitarie. Ieri, sabato 17 maggio, si è svolto il primo Convegno Regionale “Bed Manager modelli a confronto per una costruzione di una rete regionale”.

Una giornata intensa e ricca di spunti che ha visto riuniti al castello reale di Moncalieri i professionisti del settore sanitario rappresentanti istituzionali, offrendo un'importante occasione di dialogo tra esperti regionali ed extraregionali, promuovendo la condivisione di esperienze e modelli organizzativi innovativi.

Il ruolo dei Bed Manager

Al centro dell’evento, la figura del bed manager, professionista sempre più riconosciuto come strategico per l’ottimizzazione della gestione dei posti letto ospedalieri e dei percorsi assistenziali. Il bed manager rappresenta un nodo fondamentale nella rete organizzativa delle strutture sanitarie, contribuendo in modo concreto a migliorare il flusso dei pazienti, ridurre le attese e garantire l’appropriatezza del ricovero dei pazienti che attendono in pronto soccorso un posto letto per essere ricoverati.

Nel corso della giornata è emersa con forza l’importanza di promuovere l’aggiornamento professionale e la formazione specialistica, di esplorare le tecnologie più recenti applicate al bed management e di favorire la creazione di una rete regionale tra i professionisti del settore, le istituzioni sanitarie e le aziende.

Il confronto ha permesso anche di presentare soluzioni innovative e concrete, utili a ottimizzare l’organizzazione ospedaliera e migliorare l’erogazione dei servizi ai cittadini.

Il contributo dell'Asl To5

“Siamo estremamente soddisfatti della riuscita di questo primo convegno”, ha dichiarato il Presidente dell’evento e dirigente della S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie dell’Asl To5, il dottor Stefano Benso. “La partecipazione attiva, la qualità degli interventi e la volontà comune di migliorare l’organizzazione sanitaria ci confermano quanto fosse necessario uno spazio dedicato alla figura del bed manager. Questo è solo l’inizio di un percorso di confronto e crescita condivisa”.

Esprima la sua soddisfazione anche il Direttore Generale dell’Asl To5 Bruno Osella: “Questo convegno, il primo a livello regionale, assume quindi un valore particolarmente significativo: rappresenta l’inizio di un percorso comune, un'opportunità concreta per mettere in rete le esperienze, condividere le buone pratiche e favorire una crescita professionale congiunta tra i Bed Manager delle diverse aziende sanitarie del Piemonte".

"La speranza e l’augurio è che da oggi possa nascere una rete stabile, solida e collaborativa, da qui anche il nome del convegno "Modelli a confronto per la costruzione di una rete regionale", capace di rafforzare la nostra capacità di risposta, di rendere sempre più efficiente il sistema e, soprattutto, di continuare a mettere il paziente al centro della nostra azione, anche dal punto di vista gestionale e organizzativo”, ha concluso il dottor Osella.

Il successo della prima edizione pone le basi per una continuità futura, nella consapevolezza che solo attraverso la cooperazione e la formazione si possa davvero contribuire al miglioramento del sistema sanitario.