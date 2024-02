Il meteo gioca un brutto scherzo al Carnevale di Ivrea: i fuochi d'artificio slittano a domenica

Il meteo gioca uno scherzetto al Carnevale di Ivrea. Pioggia e condizioni avverse, infatti, costringono gli organizzatori a spostare di un giorno lo spettacolo pirotecnico.



Lo si legge in una nota ufficiale in cui si comunica che "le condizioni meteo attuali non consentono le fasi preparatorie di posizionamento e installazione in sicurezza dei fuochi in programma per questa sera".



Dunque, prosegue la comunicazione, "Lo spettacolo pirotecnico sarà perciò posticipato a domani, domenica 11 febbraio, alle 22. Appuntamento in lungo Dora come da tradizione".



Il Corteo Storico con la Vezzosa Mugnaia si svolgerà regolarmente, seguendo il percorso tradizionale, subito dopo l’affaccio.