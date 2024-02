Da Lungo Dora a piazza Bengasi, passando per San Salvario: giro di vite contro lo spaccio di droga

In piazza Bengasi , nei parcheggi vicino alla metropolitana, due persone si sono allontanate quando hanno visto la pattuglia di polizia. Uno dei due, in particolare - 19enne egiziano - ha gettato per terra un involucro e ha cercato di sfuggire ai controlli. Il giovane è stato ugualmente fermato: a terra aveva buttato 50 grammi di hashish, mentre l’altro giovane che era con lui, anch’egli diciannovenne e di nazionalità egiziana, aveva addosso altri due pezzi di hashish, avvolti da una pellicola trasparente. Tutta la droga è stata sequestrata.

Dinamica abbastanza simile pochi giorni dopo, in via Berthollet, angolo via Goito: un 53enne di nazionalità marocchina ha provato a disfarsi di un pezzo di hashish di circa 3 grammi, mentre addosso aveva un altro pezzo, più grande, di circa 14 grammi. Sequestrati 230 euro in banconote di piccolo taglio. L’uomo risulta tra l’altro colpito dalla misura del DASPO urbano dall’Aprile 2019.