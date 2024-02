Forza la porta di un negozio per mettere a segno un furto: arrestato dai carabinieri

Stamattina, in zona San Donato, un 22enne di origine marocchina, senza fissa dimora, è entrato in un esercizio commerciale della zona, forzando la porta.



Qualcuno però si è accorto dei suoi movimenti di fronte a un'attività commerciale chiusa e il malvivente è stato però raggiunto da una pattuglia del radiomobile che lo ha arrestato per furto aggravato e portato in camera di sicurezza in attesa della direttissima.