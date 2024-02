Savoia, Emanuele Filiberto ha firmato a Palazzo Reale l'atto di morte del padre Vittorio Emanuele

Tutto pronto, a Torino, per i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia presso il duomo della città. Una cerimonia che vedrà l'ingresso limitato solo agli invitati, ma che sta richiamando curiosi e passanti anche all'esterno della chiesa, di fronte al Palazzaccio.

Firmato l'atto di morte dal figlio

Intanto, come da tradizione di casa Savoia, il principe Emanuele Filiberto ha firmato poco fa a Palazzo Reale l'atto di morte del padre, scomparso sabato scorso a Ginevra.



In Duomo sono in corso gli ultimi preparativi per le esequie del figlio dell'ultimo re d'Italia. Tra i presenti, oltre ai capi di Stato e ai rappresentanti delle famiglie reali annunciati ieri, parteciperanno ai funerali anche il Gran Maestro dell'Ordine di Malta e Fu'ad d'Egitto, in rappresentanza della famiglia reale egiziana.



La salma sarà poi cremata e le ceneri deposte presso la cripta della Basilica di Superga.

Tutte le teste coronate presenti

Tra i presenti, sono annunciati moltissimi esponenti delle famiglie reali internazionali: dal Granduca Henri del Lussemburgo al Principe Alberto II di Monaco, passando per la Regina Sofia di Spagna, Regina Emerita, i Principi Astrid e Lorenz del Belgio, l'Arciduca Martino di Asburgo, il Principe Leka di Albania, Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, il Granduca George di Russia, il Principe Jean Christophe Napoleone Bonaparte, i Principi d’Orleans conti di Parigi, i Principi di Borbone Parma - Paesi Bassi, i Principi di Serbia, il Principe Reale di Arabia Saudita, il Principe del Portogallo famiglia reale Braganza, la Principessa Maria Pia di Savoia e figli. Principi di Jugoslavia, il Principe Aimone e Principessa Olga di Savoia Aosta.