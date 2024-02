Tra le lacrime dei presenti finisce il funerale di Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia. "Lo Russo? Fa come vuole" [FOTO]

Il messaggio del Papa

Prima della fine della celebrazione è stata letta, alla famiglia Savoia e a tutti i partecipanti, una lettera del Segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin : " A sua altezza reale, la principessa Marina di Savoia, il Sommo Pontefice esprime le condoglianze per la morte di Vttorio Emanuele. Il Santo Padre impartisce la benedizione apostolica per lei e la famiglia ".

L'ultimo viaggio verso Superga

Ora la famiglia Savoia si recherà a Superga per la cerimonia di tumulazione della salma di Vittorio Emanuele, e dove i famigliari potranno dargli l'ultimo saluto. ''È stata una bella cerimonia, c'erano tante persone - ha commentato il principe Emanuele Filiberto, dopo il funerale. E sull'assenza del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha detto - personalmente non lo conosco, le persone che non vogliono venire non mi riguardano, ognuno fa quello che vuole".