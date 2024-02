In piazza San Giovanni il "popolo" di Vittorio Emanuele, tra ombrelli aperti, pioggia e cartelli di saluto [FOTO]

Nonostante la pioggia, piazza San Giovanni recintata e limitata al pubblico, si sono presentati in molti per dare l'ultimo saluto a Vittorio Emanuele di Savoia , figlio dell'ultimo re d'Italia .

Sotto gli ombrelli o al riparo del Palazzaccio

Muniti di ombrelli, o riparati dai portici del Palazzaccio, non sono mancati i curiosi e passanti all'esterno del Duomo. Molti tra il pubblico sono stati incuriositi dal rumore della celebrazione. Infatti, all'esterno del Duomo, sono stati allestiti due maxischermo e impianti audio, per poter consentire anche al pubblico di partecipare alla Messa.

"Si è fatto voler bene per l'aiuto ai più poveri"

" I partecipanti fuori dal Domo sono la testimonianza di chi è stato arricchito dall'amore per Vittorio Emanuele- ha dichiarato durante l'omelia Monsignor De Nicolò - la sua persona si è fatta volere bene da molti, soprattutto grazie alle sue opere di carità nella beneficenza ai più poveri ".

Tra nostalgici e appassionati di storia

Tra il pubblico non sono mancati anche alcuni nostalgici della monarchia o appassionati di storia: "Siamo qui mossi dalla passione per la storia, per dare il saluto a Vittorio Emanuele e stringerci vicino alla famiglia", commenta un signore venuto da Falchera.