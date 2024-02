Doppia scossa di terremoto in Val di Susa: epicentro a Sant'Antonino, i residenti svegliati nella notte

Doppia scossa di terremoto in Val di Susa.

Il primo episodio è avvenuto ieri, domenica 11 febbraio, quando intorno alle 18.20 un terremoto di magnitudo ML 1.8 è stato rilevato con epicentro a Chiusa di San Michele, a una profondità di 10 km.

Questa notte la seconda scossa, più importante, è stata avvertita chiaramente anche dalla popolazione, in particolare a Giaveno. Questa volta, alle 5.17, il terremoto ha avuto come epicentro Sant'Antonino di Susa e aveva una magnitudo di 2.3. Fortunatamente, al di là di qualche attimo di paura, non si sono registrati danni alle cose o alle persone.