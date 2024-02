Calcio e impegno civile. In memoria delle vittime di femminicidio, l'ASD Rebaudengo inaugura una panchina rossa

L'associazione sportiva di via Gottardo 10 con i suoi prati verdi cerca sempre di rallegrare il quartiere, soprattutto nell'intento di dare un'alternativa ai residenti della zona, sempre più preoccupati dal degrado dilagante. " Siamo qui sul territorio da quattro anni pieni, ogni giorno proviamo a promuovere iniziative, progetti e idee per alzare la voce e dare un'alternativa al quartiere - ha commentato il presidente dell'ASD Rebaudengo Pasquale Giglio - Cerchiamo di contribuire a migliorare Barriera di Milano ".

"Voglio rivolgermi specialmente agli studenti presenti: chi come l'uomo è in grado di comunicare con il dialogo, non dovrebbe mai usare la violenza - ha dichiarato l'assessore alla Transizione Ecologica e alla Digitalizzazione Chiara Foglietta - Dobbiamo fare un passo indietro contro la violenza sulle donne, uomini e bambini. L'obiettivo delle future generazioni sarà quello di far sì che queste panchine, non siano più necessarie".