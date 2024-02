In tre aggrediscono e rapinano un giovane: arrestati dai Carabinieri

Il fatto in un circolo vicino a via Valprato

Questa mattina una donna e due uomini di origine nordafricana sono entrati all'interno di un circolo vicino a via Valprato, dove hanno aggredito con calci e pugni un proprio connazionale per sottrargli gli effetti personali. Il malcapitato è riuscito a divincolarsi e a fuggire in strada, ove ha incrociato ed ha chiesto aiuto ad una pattuglia del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, che transitava nella zona.

I Carabinieri sono riusciti a rintracciare i tre soggetti, ancora sul posto indicato, e ad arrestarli per “Rapina aggravata in concorso”. Successivamente i tre sono stati portati al carcere di Torino.