Lotta allo spaccio nell'area Spina 3: in manette un ventenne sorpreso con cocaina

Il giovane è stato fermato in via Crosato

Più controlli della Polizia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area Spina 3, in particolare nelle aree residenziali tra corso Gamba, Via Livorno e Via Rosai. Durante i servizi gli agenti hanno arresto un ragazzo senegalese di vent’anni gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nei giorni scorsi, nel corso di alcuni appostamenti, i poliziotti hanno colto sul fatto un ragazzo straniero che, dopo esser sceso da una bicicletta bianca nei pressi di una siepe in via Crosato, aveva tentato di occultare un sacchetto bianco in un’aiuola limitrofa.

Il giovane è stato subito fermato dagli agenti ma, nel tentativo di darsi alla fuga, li ha aggrediti. Da lì è nata una colluttazione, terminata con l’arresto del soggetto.



All’interno del sacchetto sono stati trovati 65 frammenti di cocaina, mentre occultati addosso al soggetto tre telefoni cellulari e 115 euro in contanti.