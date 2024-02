Al Folkclub, Lou Martini & The Italian Groovers in concerto

Sabato 16 febbraio alle ore 21.30 Radiolondra presenta Lou Martini & The Italian Groovers.

L’incontro tra Lou Marini ed Enzo Zirilli è avvenuto alcuni anni fa a Londra, al famoso Ronnie Scott, dove il leggendario sassofonista era in cartellone con i Blues Brothers (unico membro della band originale del film); a seguire, Enzo Zirilli con il suo gruppo ZiroBop. Alla fine dei rispettivi set nacque un’infuocata jam session e il comune intento di suonare ancora insieme.

Louis Marini (di chiare origini italiane), con un padre maestro della banda della marina militare americana, è noto anche con lo pseudonimo di Blue Lou. Suona il sax soprano, alto, e tenore, il flauto, l'ottavino, il flauto contralto, il clarinetto e le percussioni ed è anche arrangiatore e compositore. A dieci anni, Lou prende lezioni di clarinetto dal padre e da Frank Corbi, quindi studia jazz a Dallas. Nel 1971 si trasferisce a New York. Membro della band dello spettacolo televisivo Saturday Night Live dal 1975 al 1983, ha recitato sé stesso nei film “The Blues Brothers” [davvero iconico e indimenticabile, con i suoi baffoni e i lunghi capelli fluenti, mentre suona il suo sax in piedi sul bancone della bettola in cui lavora, mentre Aretha Franklin canta "Think!" a suo marito N.d.r.] e “Blues Brothers: Il mito continua”. Deve la sua celebrità mondiale a queste e altre apparizioni televisive e cinematografiche, mentre in precedenza è stato membro dei Blood, Sweat & Tears. Tra le sue prestigiose collaborazioni figurano Frank Zappa, Dionne Warwick, Aretha Franklin, James Taylor, Stevie Wonder, Diana Ross, Eric Clapton, Bill Evans, Gerry Mulligan, gli Aerosmith, i Rolling Stones, Donald Fagen e Peter Tosh. Accompagnano questa leggenda vivente Alex ‘Kid’ Gariazzo alla chitarra e voce, Alessandro Chiappetta alla chitarra, Gianluca Di Ienno all'organo Hammond ed Enzo Zirilli alla batteria.