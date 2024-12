Efficientamento e riqualificazione energetica su due complessi scolastici: lavori per quasi 7 milioni di euro

Prosegue la pianificazione dei lavori di efficientamento energetico e manutenzione impiantistica sugli immobili di proprietà della Città di Torino portati avanti nell'ambito del Programma EfficienTO.

La Giunta comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell’ assessora alle Politiche per l’Ambiente e l’Energia Chiara Foglietta, una delibera con i progetti definitivi presentati da Iren Smart Solutions.

"Con i lavori approvati oggi dalla Giunta - commenta l'assessora Chiara Foglietta – l’amministrazione compie un ulteriore passo nel rendere gli edifici comunali più efficienti dal punto di vista dei consumi, risparmiando su quelli attuali in termini sia elettrici che termici, il tutto in coerenza con la sfida e l’impegno della Città sul piano della sostenibilità ambientale, che la vede impegnata nell’obiettivo di diminuire le emissioni entro il 2030 e fare di Torino una città a impatto climatico zero".

Un programma vasto e articolato su 7 anni quello dell’efficientamento degli immobili comunali che, sottoscritto nel 2022 tra Città di Torino e il concessionario Iren, prevede lavori su circa 800 immobili entro la fine del 2029.

Gli interventi riguarderanno in particolare due complessi scolastici, che saranno interessati da lavori comprendenti il rifacimento degli isolamenti dei tetti e l’installazione di una linea vita, la sostituzione dei serramenti esterni e dei lucernai, la sostituzione dei corpi illuminanti esterni e interni.

"Continua l'impegno trasversale dell'amministrazione comunale rispetto agli edifici scolastici – commenta l’assessora alla Politiche Educative e all’Istruzione Carlotta Salerno -. L’obiettivo comune e condiviso con tutta la Giunta è sempre quello di garantire a bambine e bambini di trascorrere le loro giornate in ambienti belli e sicuri. I lavori di EfficienTo oggi si dirigono proprio in questa direzione, quindi grazie alla collega Foglietta, ad Iren per il costante impegno e agli uffici della Città coinvolti per la realizzazione degli interventi".

I complessi scolastici interessati sono quello di via Collino 12 e via Rubino 63, collocato sul territorio della Circoscrizione 2 e comprendente l’Asilo Nido Pantera Rosa, la Scuola Elementare Mazzarello, la Scuola Media Modigliani, oltre alla palestra e alla piscina del complesso e ad alcuni locali circoscrizionali, e il complesso di Strada Castello di Mirafiori 43-45, comprendente l’Asilo Nido I Cuccioli, la Scuola Materna, la Scuola Primaria e la Scuola Media Inferiore Castello di Mirafiori, a cui si aggiungono anche qui la palestra, la piscina e alcuni locali circoscrizionali facenti parte del complesso.

Il costo previsto per i lavori ammonta a 6milioni e 925mila euro, importo che sarà a carico di Iren Smart Solutions mediante l’utilizzo dello strumento di finanza di progetto, come previsto dal contratto di concessione stipulato con la Città.