Salone del libro, l'appello di Viale: "Costa 250 euro al metro quadro, serve l'aiuto di tutta la comunità"

“A Torino ci sono diverse grandi manifestazioni, pensiamo a quelle del vino o dell’auto, gli espositori lì pagano circa 250 euro la metro quadro, da noi ne pagano circa 100, questo perché il mercato del libro non è speculare al Salone” specifica Viale. “Per poter accogliere l’intera filiera del libro non possiamo alzare i prezzi. È un progetto che ha bisogno di molta attenzione che non ha il potere economico delle altre manifestazioni italiane. Per questo il mio appello a tutta la comunità torinese per la costruzione di un progetto che sia equilibrato”.