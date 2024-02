Per tutti i golosi appuntamento a Moncalieri con la prima edizione della festa del cioccolato

E' un appuntamento dedicato in primis a tutti i golosi, a coloro che fanno del cioccolato una passione autentica, quasi una ragione di vita. Da venerdì 16 febbraio a Moncalieri prende il via la prima edizione di Chocomoments Moncalieri, la festa del cioccolato artigianale, proprio a ridosso dagli ultimi giorni di festa e celebrazione del Carnevale 2024.

Da venerdì a domenica in piazza Vittorio Emanuele

L'appuntamento è organizzato dalla Famija Moncalereisa, che fino a domenica riempirà di stand e prelibatezze piazza Vittorio Emanuele, il cuore della città: dalle 10 alle 20 dolci, creme spalmabili, tavolette e prelibatezze andranno di pari passo con maschere e coriandoli.

Il cioccolato la farà da padrone in tutte le sue diverse forme ed espressioni, comprese le piccole creazioni artistiche, per la gioia dei tantissimi che davvero non ne possono fare a meno.