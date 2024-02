Sanità, sindacati regionali in ordine sparso tra rinnovo del contratto e liste d'attesa

Sulla Sanità, i sindacati vanno in ordine sparso. L'occasione è il duplice fronte tra il confronto con il settore privato (per il rinnovo dei contratti di alcune categorie particolarmente rappresentative) e il dialogo con la Regione sui tanti temi aperti di questi mesi (liste d'attesa e così via). Cgil, Cisl e Uil, infatti, scelgono strategie diverse, marcando posizioni altrettanto differenti.



Da un lato, tutti insieme in piazza per i rinnovi di contratto, mentre sul fronte regionale la Cgil sceglie di andare in piazza, mentre Cisl e Uil prediligono il tavolo, per proseguire nel dialogo e nelle trattative.

Cgil: "Non bastano le promesse, servono risorse"

Le prime iniziative della Cgil si sono già concretizzate nella giornata di oggi (e andranno avanti fino al 19 febbraio: presidi, assemblee e volantinaggi in tutto il Piemonte. "Nonostante l’apertura di un confronto di Cgil, Cisl e Uil con Regione Piemonte, la sanità pubblica piemontese è ancora al collasso e non sembrano esserci sostanziali segni di miglioramento", si legge nella loro nota ufficiale. E sotto la guida del segretario generale, Giorgio Airaudo, il sindacato rincara la dose: "Tra i problemi più rilevanti ci sono la carenza di personale, la scarsa motivazione di chi lavora nelle strutture pubbliche, le condizioni di lavoro che peggiorano nelle strutture per anziani, spesso con contratti pirata che non riconoscono diritti e retribuzioni, i medici di base che mancano, le liste d'attesa infinite che costringono a ricorrere al privato o a non curarsi. Non bastano gli annunci e non ci si può nascondere dietro la carenza di risorse: la salute è un diritto primario che va garantito a tutte e tutti e che per questo va correttamente finanziato, a tutti i livelli".