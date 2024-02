Eredità Marella Agnelli, i pm puntano a fare chiarezza sugli effettivi beneficiari

Puntano anche “all’effettiva destinazione delle disponibilità finanziarie emerse dall’attività di discovery a carico di Marella Caracciolo, non rendicontati nella massa ereditaria” e “all’individuazione degli effettivi beneficiari di tali disponibilità con conseguenti ipotesi evasive ulteriori rispetto a quelle contestate” oltre che alla “permanenza sul territorio nazionale della de cuius” le indagini dei pm torinesi sull’eredità di Marella Agnelli, vedova dell’Avvocato Giovanni Agnelli, avviate a seguito dell’esposto presentato dalla figlia Margherita, nel quale descrive “condotte poste in essere da alcuni soggetti…volte a creare l’apparenza di una residenza, in realtà fittizia, in Svizzera” della madre deceduta a Torino il 23 febbraio 2019. E’ quanto si legge nel decreto di perquisizione eseguito nei giorni scorsi.

Richiamando l’esposto presentato dalla figlia Margherita, nel decreto si sottolinea, poi, che “ la creazione di tale residenza fittizia sarebbe stata preordinata, da un lato, sotto il profilo ereditario, a sottrarre la successione della de cuius all’ordinamento italiano, dall’altro, sotto il profilo fiscale, a evitare l’assoggettamento a tassazione in Italia di ingenti cespiti patrimoniale e dire redditi derivanti da tali disponibilità”.

Inoltre, nel decreto si rileva che “la vicenda risulta particolarmente articolata” e si caratterizza per diversi aspetti, tra i quali si segnalano “evidenti anomalie, anche di carattere documentale, che hanno interessato la compagine sociale della Dicembre, (‘cassaforte’ della famiglia Agnelli, ndr)”, la “natura ragionevolmente apocrifa delle firme riconducibili a Caracciolo Marella su alcuni documenti di rilievo” e l’”esistenza di ulteriori beni, produttivi di reddito, derivanti dall’eredità del senatore Agnelli Giovanni, detenuti da società terze collocate in paradisi fiscali, di cui Caracciolo Marella e’ risultata essere titolare effettiva”.