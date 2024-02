eTukTuk supera 1.000.000 di dollari di finanziamenti nella fase di prevendita

eTukTuk ha raggiunto un traguardo epocale nel mondo delle criptovalute, superando la soglia di 1 milione di dollari in finanziamenti durante la sua fase di prevendita. Questo exploit sottolinea il crescente interesse e fiducia degli investitori nel progetto, che mira a rivoluzionare il settore del trasporto sostenibile.

Con una visione incentrata sull'innovazione tecnologica e sull'impatto ambientale positivo, eTukTuk sta rapidamente emergendo come leader nel fornire soluzioni di trasporto eco-friendly e basate su blockchain. Il successo della prevendita e le ottime previsioni sul futuro evidenziano anche il forte appoggio della community e l'entusiasmo verso la missione eTukTuk.

Vai alla Prevendita di eTukTuk

Che cos'è eTukTuk

eTukTuk è un progetto di stampo automobilistico che è apparso di recente sulla rete di Cardano. Questo progetto innovativo è pensato per trasformare l'industria dei trasporti offrendo una transizione senza soluzione di continuità dai tradizionali tuk-tuk alimentati a gas ai tuk-tuk elettrici eco-friendly. Per cui, scopriamo insieme quali sono i fondamenti di eTukTuk e come sta cambiando il panorama dei trasporti.

Come funziona

eTukTuk è una piattaforma decentralizzata sulla rete di Cardano che mira a consentire l'adozione di massa dei tuk-tuk elettrici. Fornisce una soluzione basata su smart contract (contratti intelligenti) che garantisce equità e trasparenza nell'ecosistema. La piattaforma sfrutta l'infrastruttura esistente degli operatori di tuk-tuk per creare una nuova generazione di tuk-tuk elettrici e digitali.

Ecco come funziona nel dettaglio:

I proprietari di tuk-tuk registrano i loro veicoli sulla piattaforma e forniscono dettagli come la loro posizione, i prezzi e la disponibilità.

I passeggeri possono cercare tuk-tuk disponibili sulla piattaforma utilizzando il loro telefono cellulare o altri dispositivi.

Una volta trovato un tuk-tuk adatto, il passeggero può prenotare il veicolo e effettuare un pagamento utilizzando il token nativo di eTukTuk, TUK.

Il conducente riceve i dettagli della prenotazione sul proprio telefono cellulare e prende il passeggero nella posizione designata.

Dopo il viaggio, la piattaforma elabora automaticamente il pagamento e trasferisce i fondi al portafoglio del conducente.

Quali sono i vantaggi offerti da eTukTuk

eTukTuk offre una serie di vantaggi notevoli, che lo distinguono come una soluzione innovativa nel settore dei trasporti.

Innanzitutto, la piattaforma è altamente accessibile, fornendo soluzioni di trasporto convenienti ed abbordabili grazie all'eliminazione degli intermediari e alla riduzione dei costi di transazione.

Inoltre, eTukTuk promuove attivamente la sostenibilità ambientale incoraggiando l'uso di tuk-tuk elettrici, contribuendo così a ridurre le emissioni di carbonio e a migliorare la qualità dell'aria.

La sicurezza e l'affidabilità sono garantite attraverso un ambiente di transazione sicuro e trasparente, offrendo ai passeggeri la tranquillità di sapere che le loro informazioni personali e di pagamento sono al sicuro.

La facilità d'uso è un altro vantaggio chiave, poiché consente ai passeggeri di prenotare facilmente un viaggio tramite dispositivi mobili, mentre proprietari e conducenti possono gestire le loro attività in modo semplice e intuitivo.

Infine, la piattaforma è altamente scalabile, consentendo una rapida espansione e una maggiore diffusione dei suoi benefici.

Come comprare il token TUK e quanto costa attualmente

Acquistare il token TUK di eTukTuk è un processo relativamente semplice, che richiede solo pochi passaggi. Attualmente, il prezzo del token TUK è di 0,0265 dollari. Ecco una guida dettagliata su come acquistarlo durante la fase di prevendita attualmente in corso.

Passo 1: ottieni un portafoglio di criptovalute

Prima di tutto, gli investitori devono configurare un portafoglio di criptovalute per accedere alla prevendita. È possibile utilizzare diversi portafogli, come MetaMask, Binance Wallet, Trust Wallet o il portafoglio Crypto.com. MetaMask è una scelta affidabile per coloro che vogliono entrare nel mondo della blockchain ed Ethereum. Scegli il tuo portafoglio preferito, aggiungi l'estensione al tuo desktop o scarica l'applicazione mobile e crea un nuovo account.

Passo 2: acquista token ETH, USDT o BNB

La prevendita del token TUK può essere accessibile anche con altre criptovalute come Ethereum (ETH), Tether (USDT) e BNB (BNB). Se non si possiedono alcune di queste criptovalute, è possibile acquistarle da un exchange di criptovalute e trasferirle sul proprio portafoglio.

Passo 3: connetti il portafoglio alla prevendita e acquista TUK

Visita il sito web della prevendita di eTukTuk, e inserisci l'importo in dollari che desideri trasferire. Il sito web mostrerà il numero di token TUK che otterrai in cambio. Ad esempio, un investimento di 1 dollaro ti garantirà 41,67 token TUK allo stato attuale.

Dopo aver inserito l'importo, clicca su "Collega portafoglio" e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Una volta collegato il portafoglio, potrai visualizzare l'importo della transazione nella criptovaluta con cui stai scambiando i token TUK. Clicca su "Paga" per confermare l'acquisto.

Vai alla Prevendita di eTukTuk