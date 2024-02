Degrado e criminalità in piazza Foroni: i primi interventi voluti da Lo Russo non convincono il centrodestra

Il 22 gennaio, per rispondere al problema della criminalità, arrivava l'esercito in Barriera di Milano. L'operazione militare "strade sicure" era iniziata proprio nell'area del mercato di piazza Foroni, una delle zone più colpite da degrado e crimini. Anche l'amministrazione Lo Russo ha avviato interventi di riqualificazione urbana, ma anche operazioni per contrastare il fenomeno dilagante della tossicodipendenza.

A distanza di più di due anni di amministrazione comunale della squadra del sindaco Lo Russo, la città presenta ai cittadini di Barriera i risultati ottenuti, che non sembrano però soddisfare tutti.

Le prime azioni più significative hanno visto un incremento di attività di vigilanza della polizia locale: "Due volte a settimana realizziamo operazioni interforze, collaborando con la polizia di stato e con l'arma dei carabinieri ‐ ha dichiarato il comandante dei vigili urbani della circoscrizione 6 Guglielmo - Abbiamo inoltre realizzato servizi di controllo in autonomia".

"Nell'ultimo mese e mezzo sono stati effettuati cinque fermi di extracomunitari e ulteriori arresti - continua il comandante Guglielmo - operazioni con la polizia cinofila e abbiamo richiesto ad amiat pulizie extra per aumentare la vivibilità dell'area. Stiamo lavorando per aumentare le telecamere presso l'area e abbiamo effettuato controlli sugli stabili".

I risultati e i primi interventi non soddisfano il centrodestra torinese, a partire da Forza Italia: "I commercianti e i residenti chiedono interventi strutturali, sono due anni e mezzo che creiamo documenti per la città al fine di presentare soluzioni, ma nel 90% dei casi non abbiamo risposte - ha spiegato il capogruppo di Forza Italia della circoscrizione 6 Luciano Speranza - Stiamo spostando il problema in altre zone, non facciamo gli errori delle amministrazioni passate".

"Non ci sono impegni di spesa adeguati, l'unico messo a bilancio riguarda le attività commerciali di via Tartini, ma per piazza Foroni?"- ha poi aggiunto il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea.