Il governatore Cirio insignito da Zelensky per il suo impegno a favore del popolo ucraino

«E’ per me un grande orgoglio ricevere questa onorificenza che premia il ruolo del Piemonte nell’accoglienza delle popolazioni in fuga dalle zone di guerra e in particolare i bambini malati che, anche grazie alla solidarietà del nostro territorio, sono andato personalmente a prendere al confine con la Moldavia per portarli a Torino dove sono stati ricoverati all’ospedale Regina Margherita di Torino. In questi anni in tutto sono stati ricoverati e curati nel nostro ospedale pediatrico una cinquantina di bambini, accolti con le loro famiglie. E' dunque un riconoscimento che desidero condividere con i medici, i sanitari, i volontari e con quanti in questi anni hanno fatto la loro parte per aiutare e supportare la popolazione ucraina. In generale tutto il Piemonte ha dimostrato ancora una volta di essere terra di accoglienza con circa 13 mila ucraini che hanno trovato rifugio nella nostra regione. Venerdì io sarò a Kiev – annuncia il presidente - per partecipare al summit internazionale delle Regioni e delle Città europee perché l’obiettivo di oggi è la pace e siamo pronti a collaborare con le nostre imprese e le nostre realtà d’eccellenza a lavorare alla ricostruzione e al sostegno del paese quando questa guerra sarà finalmente finita».