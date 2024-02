A Chivasso domenica 3 marzo torna lo “Sbarazzo”, grande occasione per lo shopping

Dopo il successo dello scorso mese di settembre, domenica 3 marzo, dalle ore 9.30 alle 19, torna a Chivasso lo “Sbarazzo”, una nuova occasione di fare shopping approfittando delle imperdibili offerte dei negozi partecipanti, in un evento organizzato da Ascom Confcommercio con il patrocinio dell’Assessorato comunale al Commercio.

L’iniziativa, che si svolge nelle vie centrali del Distretto Urbano del Commercio vede l’adesione ed il sostegno di ben 60 insegne, a testimonianza della grande coesione e della vivacità delle imprese, che accoglieranno i clienti da tutto il vasto territorio chivassese.

In una giornata dedicata alle migliori occasioni, i negozi esporranno le proposte all’aperto in via Torino, via Roma, piazza della Repubblica, via Teodoro e vicolo del Portone. Molti bar, ristoranti e pizzerie sostengono l’iniziativa ed attendono i clienti per le pause tra gli acquisti.