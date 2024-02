Verso l'elezione del nuovo presidente di Confindustria: le audizioni dei saggi partono da Torino

La road map che porterà all'elezione del nuovo presidente di Confindustria parte da Torino. Venerdì 23 febbraio presso l'Unione Industriali di via Manfredo Fanti avranno luogo le audizioni dei saggi per il vaglio delle candidature per chi presiederà l'associazione, ruolo attualmente ricoperto da Carlo Bonomi.



Un fitto calendario, quello messo a punto dalla commissione, che, secondo quanto s'apprende, vede il 24 febbraio la tappa a Bologna presso Confindustria Emilia-Romagna; il 28-29 febbraio a Roma presso Confindustria; il 1 marzo a Milano presso Assolombarda; l'8 marzo a Milano presso Federchimica; il 9 marzo a Padova presso Confindustria Veneto Est e infine l'11 marzo a Napoli presso Unione Industriali.