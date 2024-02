Il deserto commerciale di piazza CLN, tra vetrine vuote e negozi chiusi da anni [FOTO]

Dieci vetrine spente tra piazza CLN e piazza San Carlo. Siamo nel cuore di Torino, eppure la crisi economica non ha risparmiato neanche questo angolo di centro. E ora sono diverse le saracinesche abbassate definitivamente, in cerca di un nuovo investitore disposto a pagare l’affitto di un locale così grande.

Il vuoto di piazza CLN

La situazione più drammatica è quella di piazza CLN, sotto i portici dal lato di via Lagrange. Qui dal civico 221 al 247 è un'infilata di negozi vuoti, con maxi-fogli di carta bianca a coprire le vetrine desolatamente vuote. Spazi un tempo occupati da manichini con abiti eleganti e casual, giacche e pantaloni, dove ora c'è il nulla. Tramite un qr code é possibile conoscere le possibilità di investimento per la locazione.

Chiuso il caffè storico

Ma non sono le uniche "cessate attività" del centro di Torino. Dal 2016, sotto i portici di piazza San Carlo, ha chiuso i battenti lo storico caffè Caval d’ Brons. A testimoniare il tempo che fu un tappetino sul selciato, davanti al civico 151, che rappresenta in maniera stilizzata il celebre monumento.

I dati

A pochi passi da qui sono desolatamente vuote anche le vetrine dell'isolato all'incrocio tra via Cavour e via Piero Gobetti. Il cartello affisso alle vetrate informa che dal 30 giugno 2021 sono in corso lavori di ristrutturazione dei locali ad uso commerciale.