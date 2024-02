Askatasuna, Ricca dà l'appuntamento: "Lo Russo dice che è libera? Giovedì mattina vado a vedere"

" Giovedì mattina alle 9 cercherò di andare a fare un sopralluogo ad Askatasuna, se possibile ". Lo ha annunciato Fabrizio Ricca , assessore regionale alla Sicurezza, ma parlando in veste di consigliere comunale. Annunciano anche che venerdì pomeriggio parlerà con il ministro degli Interni, Piantedosi, proprio per fare il punto della situazione.

E se si annunciano giorni intensi sul fronte dell'ex (?) centro sociale, perché la parte più significativa dell'esponente della Lega è proprio quel "se". "Il sindaco dice che lo stabile attualmente è libero e come consigliere andrò a vedere. Ma entrerò solo se è vuoto, perché non voglio mettere nessuno in difficoltà, tra le forze dell'ordine".