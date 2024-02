Barriera di Milano, apre una nuova sede Ugl Torino in via San Benigno 22

Martedì 20 febbraio alle 15, in via San Benigno 22 a Torino, sarà inaugurata

Non sarà una struttura fornita dei “classici” servizi di Caf e Patronato, ma sarà un “ Primo Spazio di Ascolto e Riscontro” a disposizione della cittadinanza tutta e dei lavoratori iscritti all’Ugl. “L’apertura della nuova sede di “Barriera di Milano” rappresenta per noi una nuova esperienza, colma di emozione e trepidazione, in quanto è un nuovo “atto concreto” per la realizzazione del “Progetto su Torino” che aveva a suo tempo tracciato, il nostro compianto amico e collega Armando Murella ”, dice il vicesegretario della UGL di Torino, Ciro Marino .

“ E’ inutile e superfluo ribadire, che tutta la forza, il coraggio e la determinazione che stiamo impiegando, per raggiungere in numeri sempre crescenti i lavoratori che si rivolgono a noi, è sicuramente merito di tutta la “squadra dei Dirigenti” della Ugl di Torino e Piemonte, ma senza le basi solide che ci ha lasciato Armando Murella, forse non saremmo riusciti, con gli stessi risultati ”, aggiunge il segretario Ugl Torino, Silvia Marchetti .

Nell’inaugurazione della sede di Via Bionaz a Torino del marzo 2016, Murella dichiarava: “Non dimentichiamoci che, la vocazione del sindacato UGL, sin dalla nascita, è quello di offrire con spirito di servizio e solidarietà, il proprio quotidiano impegno attraverso un sano volontariato”. “E’ proprio questo il senso del titolo della locandina d’inaugurazione della nuova sede, “l’Ugl alla Barriera di Milano”, non solo per l’evidente corrispondenza del nome del quartiere, ma soprattutto, centrale è l’articolo “Alla”, che ne fornisce il fondamentale significato. Cioè dentro, vicino, accanto e “nel cuore” di un quartiere, che con le sue difficoltà, le sue criticità e il suo “tessuto cittadino” eterogeneo, non può e non deve essere dimenticato dal nostro sindacato", dice ancora Marchetti.





“Ringraziamo la Circoscrizione 6, nella persona del Presidente, il Dott. Valerio Lomanto, che ospita la nostra nuova sede zonale di Torino, il Comune di Torino e la Regione Piemonte, che in occasioni così importanti per l’Ugl Torino e Piemonte, come questa, non fanno mai mancare il loro costante supporto, con la loro persistente presenza”, conclude Massimiliano Rossato, il segretario regionale Ugl Piemonte.