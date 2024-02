Fiom, non solo dolore, ma anche solidarietà: una raccolta fondi in memoria di Pasquale Loiacono

Il dolore, in questi giorni, è stato fortissimo. Lo testimoniano le parole, i messaggi, ma anche le foto e i post affidati ai social da tantissime persone che lo conoscevano. Ma la scomparsa improvvisa di Pasquale Loiacono , ex operaio e sindacalista morto sabato, col tempo sta lasciando anche spazio alla solidarietà.

In base alle tante richieste e sollecitazioni arrivate dalle persone che hanno saputo la notizia in questi giorni, infatti, la Fiom Torino e la rsa della Carrozzeria Mirafiori hanno deciso di organizzare una raccolta fondi da destinare alla famiglia di Loiacono.

Una cassetta per i contributi volontari sarà posizionata durante la camera ardente che sarà allestita in Cgil di Via Pedrotti 5. Ma sarà possibile anche effettuare donazioni sul conto corrente all'iban IT60C0103001000000002124958 - banca Mps - intestato alla Fiom Cgil Torino su cui riportare la causale Pasquale Loiacono.