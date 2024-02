Come usare smartphone e nuove tecnologie: Moncalieri lancia la formazione digitale gratuita per la terza età

Formazione digitale e gratuita per i cittadini senior di Moncalieri: questo è l’obiettivo della città di Moncalieri per non lasciare nessuno indietro sulle nuove tecnologie digitali.

Al via da marzo i nuovi corsi per i 'senior'

Nel mese di Marzo 2024, infatti, presso i centri anziani Leimon, Vitrotti e Oikia si terranno incontri di avvicinamento alle nuove tecnologie organizzati dagli uffici della città Moncalieri Digitale e Moncalieri Terza Età.

"Oggi più che mai, smartphone e computer sono diventati strumenti fondamentali. Non saperli utilizzare significa correre il rischio di restare ai margini, esclusi da quelle opportunità di inclusione, dialogo e accesso ai servizi che la tecnologia moderna offre” dichiara il vicesindaco Davide Guida. “Per questa ragione la nostra città si impegna a garantire che ogni cittadino, indipendentemente dall'età, possa acquisire le competenze necessarie per essere parte attiva e consapevole della società digitale in cui viviamo".

Di Crescenzo: "Porte aperte agli anziani"

"Porte aperte nei nostri centri anziani: un mese dedicato all’alfebetizzazione digitale per aiutare a conoscere servizi e opportunità ma anche pericoli e accortezze per usare al meglio lo smartphone. Una bella alleanza tra generazioni per essere tutti a proprio agio nel presente" ha concluso l’Assessore alle Persone Silvia Di Crescenzo.

Gli incontri si terranno una volta a settimana per ogni centro: tutti i lunedì dalle 15 alle 16.30 al Centro Leimon, il giovedì dalle 9.30 alle 11 a Casa Vitrotti e, infine, sempre il giovedì, dalle 15 alle 16.30 al Centro Oikia, offrendo un percorso accessibile e su misura per i bisogni dei cittadini senior di Moncalieri.

Per conoscere esigenze delle persone, inoltre, e in particolare di coloro che frequentano i centri anziani, è stato predisposto un apposito questionario per indagare le abitudini, i bisogni e le esperienze del target di riferimento sul tema del digitale. Gli esiti del sondaggio saranno utilizzati come base di partenza per la costruzione di nuovi percorsi formativi.

Tutti gli appuntamenti del prossimo mese

Il calendario di appuntamenti mese di Marzo 2024 prevede quattro incontri per ogni sede individuata, così suddivisi: Centro LEIMON lunedı̀ 4-11-18-25 marzo ore 15:00-16:30, Case VITROTTI giovedı̀ 7-14-21-28 marzo, Centro OIKIA giovedì 7-14-21-28 marzo ore 15:00-16:30.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 366.6521509 - 011.6407643 o visitare il sito moncalieriperlepersone.it.