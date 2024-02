Caos e tensione in carcere: detenuta incendia una cella, feriti alcuni agenti

Ancora tensione in carcere a Torino.

Nella giornata di ieri, intorno a mezzogiorno, una detenuta di origini dominicane di poco più di venti anni, ristretta al padiglione femminile, ha posizionato un materasso e altri effetti letterecci all’interno del bagno della propria cella per poi darvi fuoco.

A denunciare il fatto è Vicente Santilli, segretario regionale per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Non paga, la detenuta ha simultaneamente incendiato un secondo materasso nella zona giorno della cella. Immediatamente il personale di Polizia Penitenziaria è intervenuto con gli estintori per domare le fiamme e, considerata la rapidità di propagazione ed i fitti fumi prodotti, è stato necessario evacuare la Sezione per evitare che le altre detenute presenti si intossicassero”.

“Sebbene le operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza siano state rapidissime e non abbiano portato a conseguenze ulteriori tra le detenute presenti”, conclude il sindacalista, “tuttavia, sei unità di polizia penitenziaria intervenute hanno poi dovuto ricorrere alle cure dei sanitari poiché manifestavano sintomi di intossicazione e sono quindi state trasportate in ambulanza presso il locale nosocomio.”