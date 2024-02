Michele Pellegrino in dialogo con Mario Calabresi

Martedì 27 febbraio, alle 18.30 presso la Sala Gymnasium di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia (via delle Rosine 18, Torino), il fotografo Michele Pellegrino – in mostra a CAMERA con l’antologica “Michele Pellegrino. Fotografie 1967-2023” promossa da Fondazione CRC e CAMERA – dialogherà con il giornalista Mario Calabresi e con Barbara Bergaglio, curatrice dell’esposizione e responsabile Archivi di CAMERA. L’ingresso all’incontro, dal titolo “Storie di uomini, donne, montagne, mare”, ha un costo di 3 euro, con prenotazione consigliata sul sito www.camera.to. La mostra e le altre due esposizioni proposte a CAMERA – Robert Capa e Gerda Taro, Ugo Mulas e Saul Steinberg – hanno registrato nei primissimi giorni di apertura già 4.000 visitatori. L’esposizione è aperta fino a domenica 14 aprile, dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 19 (il giovedì fino alle 21): è previsto l’ingresso gratuito per i residenti in provincia di Cuneo, che potranno visitare anche le altre due esposizioni presenti contestualmente presso CAMERA, dal titolo “Robert Capa e Gerda Taro: la fotografia, l’amore, la guerra” e “Ugo Mulas / I graffiti di Saul Steinberg a Milano”.