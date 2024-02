Ospedale di Rivoli, Icardi: "Terapia intensiva pienamente funzionante"

«Il reparto di terapia intensiva è pienamente funzionante. I lavori in corso presidio ospedaliero di Rivoli connessi al piano Arcuri, riguardano il piano settimo del presidio da destinare ad un ulteriore Reparto di Terapia intensiva da utilizzare in caso di emergenze pandemiche e non il reparto di rianimazione ordinario ubicato al piano ottavo, regolarmente in uso e che non ha mai subito interruzioni di servizio.

Per quanto riguarda i lavori del piano Arcuri, al momento sono in corso le interlocuzioni tra progettisti, direzione lavori e RUP per la definizione delle attività di cantiere e la stesura del cronoprogramma».

Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, sul presidio ospedaliero di Rivoli.