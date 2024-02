Ricercato internazionale per droga preso a Mirafiori: arrestato un albanese, sarà estradato

Era ricercato a livello internazionale per vicende di droga, ma era sempre riuscito a sfuggire. Fino a quando, dopo un lungo periodo di osservazione e accertamenti, gli agenti di Polizia della Squadra Mobile lo hanno bloccato. E a nulla è valso il possesso di un documento falso, dove era stata aggiunta la sua foto alle generalità di un rumeno. E' così finito in manette, in attesa di essere estradato, un uomo di nazionalità albanese.