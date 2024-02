Piccole Sagre, grandi prodotti: la Regione ha presentato a Roma "Fieramente in Piemonte"

Piccole sagre, grandi prodotti. Il Piemonte è una regione ricchissima di produzioni enogastronomiche, di cultura vitivinicola e di ricette della tradizione. Punto di forza la qualità dei prodotti agroalimentari: 23 Dop del cibo, 59 vini a denominazione (18 Docg e 41 Docg), ai quali si aggiungono i 343 Pat prodotti agroalimentari tradizionali. Un patrimonio da scoprire e degustare prendendo parte alle sagre e fiere locali che si svolgono ogni anno in Piemonte.

Entra nel vivo il progetto di promozione lanciato dalla Regione Piemonte, Assessorato all’Agricoltura e Cibo, in collaborazione con Visit Piemonte (società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte, che si occupa della valorizzazione turistica, agroalimentare e sportiva del territorio) per promuovere a livello nazionale le fiere e sagre enogastronomiche locali legate ai prodotti tipici e di qualità.

“Fieramente in Piemonte” propone una rassegna di 58 fiere e sagre sul territorio regionale, indicate da 54 Comuni piemontesi, che per primi hanno aderito all’iniziativa e altri si stanno aggiungendo alla lista.

E’ possibile prendere visione degli eventi tramite un motore di ricerca sul sito di Visit Piemonte:

https://www.visitpiemonte.com/it/gusto/fieramente-piemonte-piccole-sagre-grandi-prodotti

Per ogni fiera e sagra è presente una scheda informativa dedicata, che contiene le principali informazioni sull’evento e dalla quale si possono approfondire le caratteristiche dei prodotti enogastronomici oggetto delle sagre, sul portale istituzionale Piemonte Agri Qualità: http://www.piemonteagri.it/qualita/it/

L’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa ha precisato: “Eventi nazionali e internazionali quali Terra Madre - Salone del Gusto a Torino, Cheese a Bra, la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, Douja d’Or e Festival delle Sagre ad Asti, insieme ai grandi appuntamenti sportivi, come le prossime Atp finals Tennis 2025 a Torino, sono diventati di forte richiamo turistico per il Piemonte. Una grande offerta che si arricchisce nel 2024 con Alto Piemonte e Gran Monferrato nominati Città europea del vino 2024. Con Fieramente invitiamo i visitatori a scegliere il Piemonte anche in occasione delle sagre a carattere locale perché sono l’occasione per conoscere i nostri borghi, ricchi di storia e cultura, incontrare i produttori e degustare i prodotti stagionali e di qualità, abbinati ai nostri vini piemontesi. Ringrazio inoltre i soci dell’Associazione Piemontesi a Roma per aver partecipato numerosi all’evento di oggi e per il ruolo che ricoprono nel diffondere il patrimonio culturale piemontese”.

Mercoledì 21 febbraio a Roma, all’Hotel Massimo d’Azeglio, la Regione Piemonte ha presentato “Fieramente in Piemonte”, in un incontro moderato dalla giornalista Maria Teresa Lamberti di Radio Rai, con la partecipazione dell’Assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa, del senatore Giorgio Maria Bergesio, del presidente della Famija Piemontèisa - Associazione Piemontesi a Roma, Enrico Morbelli. Sono inoltre intervenuti una rappresentanza dei sindaci dei Comuni piemontesi che hanno aderito al progetto e dei Consorzi dei produttori, il vicepresidente ANPCI Arturo Manera (Associazione nazionale Piccoli Comuni d’Italia). Presenti alcune associazioni del turismo e tour operator. In apertura dell’incontro il videosaluto del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.