Ricca (Lega) sul mancato sopralluogo ad Aska: "Se non può entrare un consigliere, allora va sigillato" [VIDEO]

Si sarebbe dovuto tenere questa mattina, giovedì 22 febbraio, alle ore 11,30 il sopralluogo all’interno dei locali dell’Askatasuna come richiesto dal consigliere della Lega Fabrizio Ricca. La richiesta è datata 19 febbraio, come spiega Ricca, è da regolamento del Consiglio comunale si ha dieci giorni di tempo per poterlo effettuare. C'è ancora tempo, quindi. Ma non trop Ricca: "La mia richiesta non decade"

"Premetto che credo al sindaco", commenta il consigliere di minoranza della Lega in una conferenza indetta davanti al munucipio e aggiunge "il sopralluogo che avevamo pianificato doveva essere fatto entro dieci giorni. La mia richiesta non decade, sono pronto per entrare e abbiamo tempo fino a giovedì (29 febbraio ndr) per farlo". Problemi strutturali o politici?

"Se invece non si potesse entrare - prosegue il consigliere - chiederò al ministro Piantedosi di far sigillare il locale e di mettere un presidio di polizia nei pressi della struttura per fare in modo che nessuno possa entrarci. Se il luogo non è sicuro al punto che non può entrare un consigliere nell’esercizio delle sue funzioni, allora non può entrarci nessuno. Se i problemi sono strutturali lo sono per tutti, se non sono strutturali parliamo di problemi politici". "Quali i termini della riconsegna di Aska?"

"La paura è quella che potrebbe ancora esserci qualcuno all’interno - prosegue Ricca - e se così dovesse essere, vista la relazione dell’Asl, occorre trattarlo come un locale pericoloso e quindi sgomberarlo. Abbiamo anche chiesto un verbale per capire quali siano stati i termini della riconsegna, così da poter andare a fare delle valutazioni successive. La scelta dell’amministrazione è stata forte e guarda a un futuro che ci lascia un po’ di interrogativi". "Chi interviene finanziariamente?"